CIA का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, फर्जी अमेरिकी जासूसी प्रोग्राम बनाकर 40 मिलियन डॉलर के सोने के बिस्कुट चुराने का आरोप

सोने के बिस्कुट (File Photo)
अमेरिका (United States of America) की खुफिया एजेंसी सीआईए (CIA) के पूर्व अधिकारी डेविड रश (David Rush) को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डेविड पर 40 मिलियन डॉलर कीमत के सोने के बिस्कुट चुराने का आरोप है। इसके लिए उसने एक नकली जासूसी प्रोग्राम बनाया जिससे सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स से उसे फंडिंग मिल सके।
जांच के दौरान अधिकारियों को डेविड के घर से सोने के 303 बिस्कुट मिले। उसने ये बिस्कुट 'ब्लैक बॉक्स' नाम के एक फर्जी जासूसी प्रोग्राम बनाकर हासिल किए। इसके अलावा उसके घर से कॅश और दर्जनों लग्ज़री घड़ियाँ भी बरामद हुई। उसने बताया कि यह एक बेहद गोपनीय इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो सबसे गुप्त इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
डेविड ने इस नकली जासूसी प्रोग्राम को अंजाम देने में मदद के लिए दो साथियों को भी साजिश में शामिल किया। उसने उन दोनों को इस बारे में दूसरों से बात करने से भी मना कर दिया।
शुक्रवार को एक जज ने फ़ेडरल सरकार का पक्ष लेते हुए फैसला सुनाया कि डेविड के देश छोड़कर भागने का बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके पास पकड़े जाने से बचने के साधन और मकसद दोनों हैं। ऐसे में मुक़दमा चलने तक उसे जेल में ही रहना होगा। जज ने यह भी कहा कि डेविड पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
डेविड पर सरकारी पैसे की चोरी का आरोप लगाया गया है। इसके लिए उसने कई लोगों को धोखा भी दिया। डेविड ने कुछ लोगों को बताया कि वह एक डॉक्टर है। वहीँ अपने पड़ोसियों से उसने खुद के पायलट होने का झूठ बोला था। हाल ही में वह ऐसी चीज़ों में पैसे लगा रहा था जिन्हें आसानी से खरीदा-बेचा जा सके। जिन संपत्तियों में उसने चोरी के पैसे लगाए, उनमें से कई का तो अभी तक कोई हिसाब-किताब नहीं मिला है।
डेविड के वकील ने जज के फैसले का विरोध किया। इसके साथ ही उसने अपने मुव्वकिल पर लगे आरोपों को अजीब और बेतुका बताया।
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