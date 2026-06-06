CIA का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, फर्जी अमेरिकी जासूसी प्रोग्राम बनाकर 40 मिलियन डॉलर के सोने के बिस्कुट चुराने का आरोप

डेविड पर सरकारी पैसे की चोरी का आरोप लगाया गया है। इसके लिए उसने कई लोगों को धोखा भी दिया। डेविड ने कुछ लोगों को बताया कि वह एक डॉक्टर है। वहीँ अपने पड़ोसियों से उसने खुद के पायलट होने का झूठ बोला था। हाल ही में वह ऐसी चीज़ों में पैसे लगा रहा था जिन्हें आसानी से खरीदा-बेचा जा सके। जिन संपत्तियों में उसने चोरी के पैसे लगाए, उनमें से कई का तो अभी तक कोई हिसाब-किताब नहीं मिला है।