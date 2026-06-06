ऑस्ट्रेलिया में अवैध कॉकरोच फार्म का भंड़ाफोड़, 1 लाख कॉकरोच जब्त, करोड़ों है कीमत

ऑस्ट्रेलिया अपनी सख्त बायोसेक्योरिटी नीतियों और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देश लंबे समय से विदेशी जीवों, कीटों और पौधों की अवैध एंट्री रोकने के लिए कड़े नियम लागू करता रहा है ताकि कृषि, पर्यावरण और स्थानीय प्रजातियों को नुकसान से बचाया जा सके। इसी बीच न्यू साउथ वेल्स राज्य के बाथर्स्ट शहर में अधिकारियों ने अब तक की सबसे बड़ी विदेशी अकशेरुकी जब्ती करते हुए 1 लाख से अधिक जिंदा कॉकरोच बरामद किए हैं। इन अवैध कीटों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बताई गई है, जिसने देश में अवैध एक्सोटिक कीट व्यापार पर नई बहस शुरू कर दी है।