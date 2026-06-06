ऑस्ट्रेलिया में अवैध कॉकरोच फार्म का भंड़ाफोड़, 1 लाख कॉकरोच जब्त, करोड़ों है कीमत

1 लाख अवैध कॉकरोच जब्त (प्रतीकात्मक तस्वीर)
ऑस्ट्रेलिया अपनी सख्त बायोसेक्योरिटी नीतियों और वन्यजीव संरक्षण कानूनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। देश लंबे समय से विदेशी जीवों, कीटों और पौधों की अवैध एंट्री रोकने के लिए कड़े नियम लागू करता रहा है ताकि कृषि, पर्यावरण और स्थानीय प्रजातियों को नुकसान से बचाया जा सके। इसी बीच न्यू साउथ वेल्स राज्य के बाथर्स्ट शहर में अधिकारियों ने अब तक की सबसे बड़ी विदेशी अकशेरुकी जब्ती करते हुए 1 लाख से अधिक जिंदा कॉकरोच बरामद किए हैं। इन अवैध कीटों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बताई गई है, जिसने देश में अवैध एक्सोटिक कीट व्यापार पर नई बहस शुरू कर दी है।
ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल विभाग (DCCEEW) के अनुसार मई महीने में एक कमर्शियल ब्रीडर के यहां छापा मारकर मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच और डुबिया कॉकरोच की बड़ी खेप जब्त की गई। मेडागास्कर हिसिंग कॉकरोच दुनिया की सबसे बड़ी कॉकरोच प्रजातियों में गिने जाते हैं और इनकी लंबाई 5 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। विभाग की ओर से जारी तस्वीरों में ये चमकदार भूरे रंग के विशाल कीट इंसानी उंगली से भी बड़े दिखाई दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इन दोनों विदेशी प्रजातियों का आयात, पालन, प्रजनन और बिक्री ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह अवैध है।
स्थानीय स्नेक कैचर स्टेफनी लेसर ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को बताया कि इन बड़े आकार के कॉकरोच का उपयोग संभवतः रेप्टाइल फूड के रूप में किया जा रहा था। उनका कहना था कि आकार बड़ा होने के कारण कम कीटों में ही छिपकलियों और अन्य रेप्टाइल्स का पेट भर जाता है, इसलिए यह कारोबार सस्ता पड़ता है। अधिकारियों ने पालतू रेप्टाइल रखने वाले लोगों से अपील की है कि वे भोजन के लिए क्रिकेट्स या वुड रोच जैसी कानूनी प्रजातियों का उपयोग करें। विभाग ने चेतावनी दी कि विदेशी कॉकरोच बीमारियां फैला सकते हैं और स्थानीय वन्यजीवों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से सीमा सुरक्षा और बायोसेक्योरिटी नियंत्रण को बेहद गंभीरता से लागू करता है। देश का मानना है कि बाहरी कीट और जीव कृषि तथा बागवानी उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विभाग ने कहा कि जब्त किए गए कॉकरोच पर्यावरणीय जोखिम मूल्यांकन से नहीं गुजरे थे, इसलिए इनके प्रभाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में फिलहाल किसी पर आरोप तय नहीं किए गए हैं, लेकिन सभी जब्त कॉकरोच को खत्म किया जाएगा। विभाग ने यह भी कहा कि अवैध विदेशी जीवों के साथ पकड़े जाने पर लोगों पर हजारों डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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