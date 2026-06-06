कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम का दावा, एआई से बनाई दुनिया की पहली ‘स्मार्ट’ वैक्सीन

AI designed vaccine: अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग गंभीर बीमारियों की वैक्सीन बनाने में भी किया जा रहा है। इसको लेकर ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है, जिसका सबसे अहम हिस्सा पूरी तरह एआई की मदद से डिजाइन किया गया है। यह वैक्सीन कोविड-19 के सभी वेरिएंट्स के साथ-साथ जानवरों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस को भी ध्यान में रखकर भी बनाई गई है, जो भविष्य में इंसानों में फैल सकते हैं। फिलहाल यह शोध शुरुआती चरण में है। वैज्ञानिक ऐसी 'स्मार्ट' वैक्सीन बना रहे हैं जो वायरस के खिलाफ ही नहीं, बल्कि भविष्य में उसके नए वेरिएंट्स से भी सुरक्षा देगी।