US-Iran-War: एक साथ उठा 32 मासूमों का जनाजा, अमेरिका के मिनाब स्कूल हमले में गई थी बच्चों की जान

Iran War Live: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच मिनाब शहर में हुए हमले ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस हमले में बड़ी संख्या में बच्चों और आम लोगों की जान गई थी। अब इस घटना के बाद 32 बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसने पूरे इलाके को गम में डुबो दिया। बचाव दल अब भी मलबे में दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।