US-Iran War: ईरान के सैन्य ठिकानों पर फिर अमेरिका का हमला, तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव

US Air Strikes on Iran: पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीजफायर खत्म होने के बाद अमेरिका का ईरान पर 11वीं बार हमला है। इस एयरस्ट्राइक के बारे में जानकारी अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दी है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ' स्थानीय समयानुसार आज शाम 7 बजे (ET) ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला शुरू किया। यह लगातार 11वीं रात है, जब अमेरिका ने ऐसे हमले किए हैं। इन हमलों का मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर करना है।'