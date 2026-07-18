वहीं दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने बुशहर के ऊपर उड़ रहे एक एमक्यू-9 ड्रोन को अपने बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। ईरानी नौसेना ने यह भी कहा कि उसने उत्तरी हिंद महासागर में एक अमेरिकी पोत को तट से दागी गई क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। वहीं ईरानी सेना ने कुवैत के कैंप उदैरी और अली अल सलेम एयर बेस के साथ जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयर बेस पर ड्रोन हमले करने का दावा किया है। सेना ने चेतावनी दी कि ईरान की संप्रभुता को चुनौती देने वाले किसी भी देश को कड़ा जवाब दिया जाएगा।