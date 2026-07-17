Earthquake In Mexico: मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी का खतरा, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर तक महसूस हुए झटके

Mexico earthquake: मेक्सिको के दक्षिणी राज्य चियापास के तट के पास शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद क्षेत्र में सुनामी का खतरा पैदा हो गया। भूकंप के झटके केवल मेक्सिको तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पड़ोसी देशों ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर में भी तेज कंपन महसूस किया गया। अमेरिकी सुनामी चेतावनी सिस्टम ने प्रभावित तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है।