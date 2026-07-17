Earthquake In Mexico: मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी का खतरा, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर तक महसूस हुए झटके

मेक्सिको में 7.4 तीव्रता का भूकंप(फोटो-X/@aajtakabhijit)
Mexico earthquake: मेक्सिको के दक्षिणी राज्य चियापास के तट के पास शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद क्षेत्र में सुनामी का खतरा पैदा हो गया। भूकंप के झटके केवल मेक्सिको तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पड़ोसी देशों ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर में भी तेज कंपन महसूस किया गया। अमेरिकी सुनामी चेतावनी सिस्टम ने प्रभावित तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है।
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र मेक्सिको के प्यूर्टो मादेरो शहर के पास था। इसकी गहराई महज 10 किलोमीटर दर्ज की गई, जिससे सतह पर तेज झटके महसूस होने और सुनामी की लहरें उठने की आशंका बढ़ गई।
भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए, जिनमें इमारतें तेजी से हिलती हुई दिखाई दीं। घरों और दुकानों में रखी वस्तुएं अलमारियों और दीवारों से गिर गईं। कई इलाकों में लोग एहतियात के तौर पर इमारतों से बाहर निकलते और खुले स्थानों की ओर जाते नजर आए।
भूकंप के तुरंत बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने प्रभावित क्षेत्र के लिए सुनामी खतरे की चेतावनी जारी की। एजेंसी ने समुद्र के जलस्तर में खतरनाक बदलाव और तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई है। स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।
भूकंप के झटके मेक्सिको की सीमा से बाहर भी महसूस किए गए। ग्वाटेमाला सिटी में कई इमारतें हिलने लगीं, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बाहर निकाला गया। वहीं, अल सल्वाडोर के कई हिस्सों में भी लोगों ने तेज झटके महसूस होने की जानकारी दी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक किसी के हताहत होने या बड़े पैमाने पर नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है और राहत एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट पर हैं।
भूकंप साइंस के अनुसार 7.4 तीव्रता का भूकंप 'मेजर' (Major) श्रेणी में आता है। इस स्तर के भूकंप बड़े क्षेत्र में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। यदि आबादी वाले इलाकों के पास या कम गहराई पर ऐसे भूकंप आते हैं तो इमारतों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग