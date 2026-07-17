कुवैत और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील की तैयारी, फ्यूल स्टोरेज प्लान भी चर्चा में

कुवैत की सिक्योरिटी प्लानिंग की जानकारी रखने वाले मिडिल ईस्ट के सूत्रों का कहना है कि कुवैत में पाकिस्तान को एक सेफ बेट के तौर पर देखा जा रहा है। सोर्स ने कहा, वे पहले से ही सऊदी के साथ हैं, उनका डिफेंस डेवलपमेंट का लंबा इतिहास रहा है।

अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए यह कुछ दूसरे ऑप्शन जितना सेंसिटिव नहीं है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक आपसी डिफेंस पैक्ट के लिए एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के सऊदी अरब के साथ वाले पैक्ट से अलग है। इस बीच यह भी खबरें हैं कि बहरीन भी ऐसे ही पैक्ट में इच्छुक है।