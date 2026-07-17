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कुवैत और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील की तैयारी, फ्यूल स्टोरेज प्लान भी चर्चा में

Kuwait Pakistan Relations: कुवैत ने पाकिस्तान से ​एक डिफेंस डील को लेकर हाथ बढ़ाया है। पाकिस्तान एनर्जी कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के बदले कुवैत के साथ एक बड़े डिफेंस समझौते पर बातचीत कर रहा है।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Jul 17, 2026

Kuwait Pakistan Relations

कुवैत ​पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील का इच्छुक

Kuwait Pakistan Relations: कुवैत ने पाकिस्तान से ​एक डिफेंस डील को लेकर हाथ बढ़ाया है। कुवैत की 2023 से पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग और जॉइंट एक्सरसाइज के लिए एक लिमिटेड डिफेंस डील रही है। अब कुवैत पाकिस्तान में बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज की संभावना भी तलाश रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान एनर्जी कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के बदले कुवैत के साथ एक बड़े डिफेंस समझौते पर बातचीत कर रहा है।

बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज की तलाश रहा संभावना

सूत्रों के हवाले से खबर है कि​ कुवैत पाकिस्तान के साथ बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज की संभावना तलाश रहा है, जो दोनों देशों के बीच मौजूदा गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट डीजल सप्लाई डील पर आधारित होने की संभावना है।
ऐसे ऑफर अभी भी पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बड़ी डिफेंस डील करने के लिए काफी आकर्षक हो सकते हैं, और कहा कि US-ईरान टेंशन कम होने के बाद बातचीत में तेजी आने की उम्मीद है।

पाकिस्तान एक सेफ बेट

कुवैत की सिक्योरिटी प्लानिंग की जानकारी रखने वाले मिडिल ईस्ट के सूत्रों का कहना है कि कुवैत में पाकिस्तान को एक सेफ बेट के तौर पर देखा जा रहा है। सोर्स ने कहा, वे पहले से ही सऊदी के साथ हैं, उनका डिफेंस डेवलपमेंट का लंबा इतिहास रहा है।
अमेरिका के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए यह कुछ दूसरे ऑप्शन जितना सेंसिटिव नहीं है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब एक आपसी डिफेंस पैक्ट के लिए एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के सऊदी अरब के साथ वाले पैक्ट से अलग है। इस बीच यह भी खबरें हैं कि बहरीन भी ऐसे ही पैक्ट में इच्छुक है।

डील की अभी तस्वीर साफ नहीं

सूत्रों के अनुसार, कुवैत पर हो रहे ईरान के हमलों के बाद कुवैत के साथ कोई भी डिफेंस डील से अमेरिका और ईरान के बीच भविष्य में मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि डिफेंस डील को लेकर पाकिस्तान कितना आगे जाने को तैयार है। सऊदी अरब के साथ उसका समझौता रियाद के साथ दशकों पुराने करीबी गठबंधन का नतीजा था। सूत्रों का कहना है कि कुवैत पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें डिफेंस खरीद भी शामिल है, लेकिन कहा कि यह साफ नहीं है कि यह असल में एक डिफेंस समझौता होगा।

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Updated on:

17 Jul 2026 07:43 pm

Published on:

17 Jul 2026 07:43 pm

Hindi News / World / कुवैत और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील की तैयारी, फ्यूल स्टोरेज प्लान भी चर्चा में

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