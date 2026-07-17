‘यह युद्धाभ्यास नहीं वॉर की तैयारी है’, अमेरिका पर भड़का नॉर्थ कोरिया

नॉर्थ कोरिया ने इस अभ्यास में शामिल अमेरिकी नौसेना के कई बड़े युद्धपोतों का भी जिक्र किया। इनमें USS Essex एम्फीबियस असॉल्ट शिप और परमाणु ऊर्जा से संचालित USS Theodore Roosevelt एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। KCNA ने दावा किया कि इन युद्धपोतों की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। उसने चेतावनी दी कि यदि ऐसे अभ्यास जारी रहे तो कोरियाई समुद्री क्षेत्र और पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। उसने यह भी कहा कि किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करना हर संप्रभु देश का अधिकार है।