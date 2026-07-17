अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कुवैत पर दागी मिसाइल, कई सैनिक घायल, आर्मी कैंप को भारी नुकसान

बता दें कि अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर बड़े हमले किए हैं, जिसमें आठ लोग मारे गए और 20 घायल हो गए हैं। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी हमले से दक्षिणी ईरान में पुल, एयरपोर्ट, पावर स्टेशन और एक ट्रेन स्टेशन समेत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है।