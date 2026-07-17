Iran War: ‘परिवार मारा गया तो अकेली कैसे रहूंगी? जंग के बाद ईरान में कैसे हैं हालात? रोजगार ठप, महंगाई चरम पर

उन्होंने कहा- तुर्की जाकर दो महीने रह सकती हूं लेकिन इतने पैसे भी नहीं हैं। नजानिन ने बताया कि जब कभी परिवार से दूर जाती थीं तो मन में यही खयाल आता- अगर यहां बम गिरा तो परिवार का क्या होगा? या अगर परिवार मारा गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? इस डर ने उन्हें देश छोड़ने का फैसला बदल दिया।