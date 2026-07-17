ईरान का कुवैत पर बड़ा हमला, पावर प्लांट और वाटर डिसेलिनेशन प्लांट निशाने पर, बिजली-पानी संकट गहराया

कुवैती मंत्रालय के अनुसार ईरान के हमले में पावर प्लांट और वाटर डिसेलिनेशन प्लांट को नुकसान होने पर कुवैत के कई इलाकों में एनर्जी संकट खड़ा होने की आशंका है। हालांकि अब कई प्लांट पर इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट किए गए हैंं हमले से प्लांट में आग लग गई और स्ट्रक्चर्स को भी नुकसान पहुंचा है। हमले से कुवैत के कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई पर संकट मंडरा गया है। हालांकि इलेक्टिसिटी ​मिरिस्ट्री ने जल्द ही हालात काबू में करने की बात कही है।