ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट पर अमेरिकी हमले की धमकी, सीमा के पास US सैनिकों की तैनाती की प्लानिंग

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समझौता टूटने के बाद अब तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के एक न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी एक साइट पर हमले की धमकी दी है। इसके अलावा ईरान की सीमा के नजदीक अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को लेकर भी बड़े स्तर पर प्लानिंग शुरू कर दी है। अमेरिकी हमलों में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार, मिसाइल और ड्रोन साइट्स के साथ-साथ छोटी नावों और दूसरे समुद्री एसेट्स को भी निशाना बनाया गया है।