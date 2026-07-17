Andy Burnham: ब्रिटेन में बड़ा राजनीतिक बदलाव, एंडी बर्नहैम बने लेबर पार्टी के नए नेता, अगला प्रधानमंत्री बनना तय

Who Will Be Britain's Next PM: ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने शुक्रवार को अनुभवी नेता एंडी बर्नहैम को अपना नया नेता चुन लिया। वह कीर स्टार्मर की जगह लेंगे और सोमवार को औपचारिक रूप से यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। स्टार्मर के इस्तीफे के बाद हुए नेतृत्व चुनाव में बर्नहैम को पार्टी सांसदों का भारी समर्थन मिला है। एंडी बर्नहैम के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही ब्रिटेन को पिछले 10 वर्षों में सातवां प्रधानमंत्री मिलेगा। इसे देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।