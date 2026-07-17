अमेरिका ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया निशाना, क्या इराक, सीरिया और यमन तक फैल सकता है जंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकबार फिर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान पहले की तुलना में अब बेहद कमजोर हो चुका है। उसकी क्षमता नष्ट हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्राइम टाइम संबोधन में दावा किया कि अमेरिका ईरान में बड़ी जीत हासिल कर रहा है और अमेरिकी लोगों को चल रही सैन्य कोशिशों का फल बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ट्रंप की यह टिप्पणी ईरान पर हमले का दायरा बढ़ाने पर विचार करने के लिए व्हाइट हाउस में एक अहम बैठक करने के कुछ दिनों बाद आई है।