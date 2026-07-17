Exercise Pitch Black 2026: आसमान में 19 देश दिखाएंगे अपना दमखम, राफेल के साथ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना की एंट्री

Exercise Pitch Black 2026 Updates: भारत की आसमानी ताकत एक बार फिर दुनिया के सामने दिखने वाली है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स का राफेल दस्ता ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। यहां वह दुनिया के सबसे बड़े मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट अभ्यास ‘पिच ब्लैक 2026’ में हिस्सा लेगा। इस अभ्यास में 19 देशों की वायुसेनाएं एक साथ उड़ान भरेंगी। भारतीय वायुसेना के लिए यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि अपनी आधुनिक क्षमता, बेहतर तालमेल और ऑपरेशनल तैयारी दिखाने का बड़ा मौका है।