क्या अमेरिका-ईरान वार्ता से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने कमाया वित्तीय फायदा? JD Vance ने बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, 'यह पूरी तरह फर्जी है। मुझे ऐसा कोई संदेश कभी नहीं मिला।' उन्होंने आगे कहा, 'अगर मुझे ऐसा कोई संदेश मिला होता, तो मैं यही कहता कि जेरेड और स्टीव राष्ट्रपति की टीम के भरोसेमंद सदस्य हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए इन दोनों से अधिक किसी ने काम नहीं किया है। यह कहना कि वे अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल कर वित्तीय लाभ कमा रहे हैं, पूरी तरह बेतुका है।'