धरती से 400 किमी ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन में एयर लीक से हड़कंप, यात्रियों को अलर्ट जारी

ISS air leak: धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर धरती के चक्कर लगा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में हवा के रिसाव से हड़कंप मच गया। रूसी चालक दल इस रिसाव को ठीक करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि रिसाव भी आईएसएस के रूसी हिस्से (ज्वेजदा) में ही बताया जा रहा है। इस बीच नासा ने शुक्रवार सुबह वहां मौजूद क्रू-12 मिशन के चार अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेससूट पहनने और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए आपातकालीन निकासी के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं।