चुनावी वादे से पीछे हटे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी, कहा- हमारे पास नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं

Joharah Mamdani Netanyahu Arrested: न्यूयॉर्क मेयर पद चुनाव के दौरान इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के वादे को लेकर जोहरान ममदानी की खूब चर्चा हुई थी। अब मेयर बनने के बाद वह अपने चुनावी वादे से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि सिटी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के तहत इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ़्तार नहीं कर सकता। मेयर ने अपने आधिकारिक बयान कहा कि कानूनी समीक्षा में यह निष्कर्ष निकलने के बाद कि उनके प्रशासन के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से अपील की कि वह नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर उन्हें गिरफ्तार करे।