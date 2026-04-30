‘भारत को कोहिनूर लौटाओ’, ब्रिटिश किंग चार्ल्स से मिलने से पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कही बड़ी बात

चार्ल्स और कैमिला से मुलाकात से पहले ममदानी ने कहा कि अगर उन्हें चार्ल्स से अलग से बात करने का मौका मिलता है तो वह उनसे कोहिनूर हीरे (Kohinoor Diamond) को भारत (INdia) को वापस लौटाने के लिए ज़रूर कहेंगे। गौरतलब है कि कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हीरों में से एक है, जिसका वजन करीब 105.6 कैरेट है। वर्तमान में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और लंदन के टावर में रखा गया है। पहले यह ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) के ताज में जड़ा हुआ है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान इसे ज़बरदस्ती ले लिया गया था और तत्कालीन क्वीन विक्टोरिया (Queen Victoria) को भेंट कर दिया गया था।