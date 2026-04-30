अब पाकिस्तान में नहीं होगी ईरान से शांति-वार्ता, ट्रंप ने कहा – ‘फोन पर होगी आगे की बातचीत’

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच अभी तक सफल शांति-वार्ता नहीं हो पाई है। पहले दौर की शांति-वार्ता पाकिस्तान (Pakistan) में हुई थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। दूसरे दौर की शांति-वार्ता के लिए जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल फिर से पाकिस्तान पहुंचा, तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने जाने से इनकार कर दिया। ट्रंप की लगातार धमकियों और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में नाकेबंदी की वजह से ईरान ने अमेरिका से दूसरे दौर की शांति-वार्ता से मना कर दिया था। ईरान ने साफ कर दिया है कि दबाव में वो अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। हालांकि दोनों देश ही जल्द से जल्द समझौता करना चाहते हैं लेकिन एक-दूसरे की शर्तों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने आगे की बातचीत के बारे में एक बड़ा अपडेट दिया है।