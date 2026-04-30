क्या प्लूटो को ग्रह का दर्जा वापस मिलेगा? NASA ने पूरी दुनिया में छेड़ दी बहस

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के प्रमुख जारेड आइजैकमैन ने कहा कि वे प्लूटो को फिर से ग्रह बनाना चाहते हैं। जारेड आइजैकमैन के मुताबिक, NASA इस विषय पर कुछ शोध-पत्र तैयार कर रहा है। इन शोध पत्रों को वैज्ञानिकों तक पहुंचाया जाएगा। NASA चीफ के बयान के बाद पूरी दुनिया में प्लूटो पर चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्लूटो का दर्जा बदलना इतना आसान नहीं है। इसका अंतिम फैसला अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) करेगा। यह वही संस्था है, जो अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और खगोलीय पिंडों की आधिकारिक परिभाषा तय करती है।