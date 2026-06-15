अमेरिका के मिसौरी में विमान हादसाः पायलट सहित 12 लोगों की मौत, स्काईडाइविंग के लिए जा रहे थे सभी

Missouri plane crash: अमेरिका के मिसौरी राज्य के बटलर में रविवार का विमान हादसे में पायलट और सभी 11 यात्रियों की मौत हो गई। विमान में सवार यात्री स्काईडाइविंग के लिए जा रहे थे। अधिकारियों के अनुसार विमान ने रनवे से उड़ान भरी लेकिन वह पर्याप्त ऊंचाई नहीं ले पाया। संभवत: पायलट ने निकट के हाईवे पर लैंडिंग के लिए विमान को तीखा टर्न करवाया लेकिन वह पास के खेत में गिर गया और उसमें आग लग गई। विमान रन-वे से मात्र 300 गज की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की जांच राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड द्वारा की जाएगी। कार्यवाहक हवाई अड्डा प्रबंधक डेनिस जैकब्स ने बताया कि हादसे का शिकार हुआ विमान सिंगल इंजन टर्बो विमान था।