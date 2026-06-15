14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका के मिसौरी में विमान हादसाः पायलट सहित 12 लोगों की मौत, स्काईडाइविंग के लिए जा रहे थे सभी

Butler airport crash: मिसौरी के बटलर स्मारक हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की चपेट में आ गया।पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jun 15, 2026

Missouri aviation incident.

अमेरिका के मिसौरी स्थित बटलर में विमान दुर्घटना। (Photo Credit- @x)

Missouri plane crash: अमेरिका के मिसौरी राज्य के बटलर में रविवार का विमान हादसे में पायलट और सभी 11 यात्रियों की मौत हो गई। विमान में सवार यात्री स्काईडाइविंग के लिए जा रहे थे। अधिकारियों के अनुसार विमान ने रनवे से उड़ान भरी लेकिन वह पर्याप्त ऊंचाई नहीं ले पाया। संभवत: पायलट ने निकट के हाईवे पर लैंडिंग के लिए विमान को तीखा टर्न करवाया लेकिन वह पास के खेत में गिर गया और उसमें आग लग गई। विमान रन-वे से मात्र 300 गज की दूरी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे की जांच राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड द्वारा की जाएगी। कार्यवाहक हवाई अड्डा प्रबंधक डेनिस जैकब्स ने बताया कि हादसे का शिकार हुआ विमान सिंगल इंजन टर्बो विमान था।

विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। यह हादसा बटलर स्मारक हवाई अड्डे के पास हुआ। बटलर एक छोटा शहर है, जिसकी आबादी करीब 4,300 है। यह शहर कैनसस सिटी से लगभग 105 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।

मिसौरी हाईवे पेट्रोल के सार्जेंट जस्टिन इविंग ने बताया कि विमान लोगों को स्काईडाइविंग के लिए ले जा रहा था। रविवार सुबह लगभग साढ़े ग्यारह बजे सूचना मिली कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में घिर गया है। अधिकारी के अनुसार, विमान हवाई अड्डे के पास एक खेत में उतरा, लेकिन एहतियात के तौर पर आसपास की सड़क को बंद किया जा रहा है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।

आपको बता दें कि इस क्षेत्र में स्काई डाइविंग कंपनियां साल में आठ या नौ महीने काम करती हैं, आमतौर पर सीज़न मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में शुरू होता है और अक्टूबर या नवंबर तक चलता है।

अहमदाबाद हादसे की दिलाई याद

बटलर में हुए हादसे की भारत में अहमदाबाद में पिछले साल हुए विमान हादसे की याद दिला दी। उस दुर्घटना में भी एयर इंडिया का बोइंग विमान हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद कुछ गज की दूरी पर ही गिर गया था जिसमें 260 यात्रियों की मौत हो गई थी। चमत्कारिक रूप से एक जने की जान बच गई थी।

दौलत की कहानी: एलन मस्क की दौलत बड़ी, लेकिन इनके सामने हैं छोटी

ये भी पढ़ें
Elon Musk Latest Update.

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Jun 2026 02:07 am

Hindi News / World / अमेरिका के मिसौरी में विमान हादसाः पायलट सहित 12 लोगों की मौत, स्काईडाइविंग के लिए जा रहे थे सभी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दौलत की कहानी: एलन मस्क की दौलत बड़ी, लेकिन इनके सामने हैं छोटी

Elon Musk Latest Update.
विदेश

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची का बड़ा बयान, कहा- ‘मध्य-पूर्व में शांति के लिए तेहरान को नजरअंदाज करना संभव नहीं’

Abbas Araghchi and iran latest news
विदेश

ईरान डील के बीच ट्रंप ने इजराइल को लगाई फटकार, बोले- बेरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था

Donald Trump, Israel Lebanon Conflict, Beirut Attack, Iran Peace Deal, Donald Trump on Israel, Israel Beirut Strike, Hezbollah Attack,
विदेश

मोदी और मैक्रों की मौजूदगी में भारतीय रिसर्चर्स, इनवेस्टर्स व स्टार्टअप्स ने दिखाई हमारी डीप-टेक टेक्नोलॉजी

'India Innovates 2026' event held in Nice, France News
विदेश

चुनाव से पहले नेतन्याहू पर बढ़ा दबाव, अपने ही गठबंधन के नेता बनाने लगे दूरी

Benjamin Netanyahu, Netanyahu Election, Israel Election 2026, Israeli Politics, Netanyahu Coalition, Israel Ceasefire, Itamar Ben Gvir, Bezalel Smotrich, Israel Lebanon Conflict
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.