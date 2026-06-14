ईरान डील के बीच ट्रंप ने इजराइल को लगाई फटकार, बोले- बेरूत पर हमला नहीं होना चाहिए था

Donald Trump on Beirut Attack: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइली हमले को लेकर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि यह हमला नहीं होना चाहिए था, खासकर ऐसे समय में जब ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है।