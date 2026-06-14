चुनाव से पहले नेतन्याहू पर बढ़ा दबाव, अपने ही गठबंधन के नेता बनाने लगे दूरी

इजराइली राजनीति में यह चर्चा तेज है कि युद्ध और सुरक्षा के मुद्दों पर नेतन्याहू द्वारा किए गए कई वादे पूरे नहीं हो सके। ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही कई नेता खुद को प्रधानमंत्री से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यही वजह है कि गठबंधन के कुछ नेता भी अब खुलकर अपनी अलग राय रख रहे हैं।