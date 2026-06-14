Israel Airstrike : अमेरिका-ईरान समझौते का इंतजार होता रहा और इजरायल ने बैरूत पर हमला कर दिया

इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर पर हमला कर दिया। ( फोटो: IANS)
Israel launched attacks on outskirts of Beirut: अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद इंतजार में बदल गई और इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर पर हमला कर दिया, जिसे लेबनानी सशस्त्र समूह के साथ संघर्ष में एक और वृद्धि का संकेत माना जा रहा है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं का ब्यौरा दिया है, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना, प्रतिबंधों में ढील देना और ईरान की परमाणु गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाना शामिल है। इस मसौदा समझौते के तहत तेहरान को अंतिम समझौते तक परमाणु हथियार न बनाने और न ही हासिल करने की प्रतिबद्धता जतानी होगी और अपने परमाणु कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना होगा। अधिकारी के अनुसार, मसौदे में ईरान को वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत फिर से खोलने की भी शर्त रखी है, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा।
ट्रंप ने संभावित समझौते को व्यापक शब्दों में पेश करते हुए कहा है कि होर्मुज विश्व के तेल और गैस के एक बड़े हिस्से के पारगमन को सुगम बनाता है, उस पर समझौते पर हस्ताक्षर होते ही सभी प्रकार के यातायात के लिए खुल जाएगा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि अमेरिका आखिरकार ईरान का समृद्ध यूरेनियम भंडार प्राप्त कर लेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि समझौता निकट है, लेकिन उन्होंने ट्रंप के रविवार की तारीख पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के आग्रह का विशेष रूप से विरोध किया है और कहा है कि हस्ताक्षर कुछ ही दिनों में हो सकते हैं। तेहरान ने किसी भी व्यापक युद्धविराम को लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली अभियानों को रोकने से भी जोड़ा है, एक ऐसी शर्त जिसे इजरायल ने स्वीकार नहीं किया है।
एक अधिकारी के मुताबिक, अमेरिका के साथ हुए समझौते के मसौदे के तहत ईरान परमाणु संवर्धन रोकेगा। ईरान ने होर्मुज जलप्रपात, प्रतिबंधों में राहत और परमाणु प्रतिबंधों से संबंधित अमेरिकी समझौते का मसौदा प्रस्तुत किया। ट्रंप का कहना है कि युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते पर रविवार तक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, और समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य सभी प्रकार के जहाजों के लिए खुल जाएगा। ट्रंप का दावा है कि समझौते के तहत अमेरिका अंततः ईरान के समृद्ध यूरेनियम के भंडार को प्राप्त कर लेगा।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने रविवार को समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा को खारिज कर दिया है और कहा है कि समझौता आने वाले दिनों में हो सकता है। इजरायली सेना ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान में नए हमले किए, जबकि ईरान इस बात पर जोर दे रहा है कि किसी भी युद्धविराम को लेबनान मोर्चे तक विस्तारित किया जाना चाहिए। ईरानी सरकारी मीडिया ने घोषणा की है कि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल के हमले में मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में 4 जुलाई को तेहरान में शुरू होंगी और 9 जुलाई को मशहद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके बेटे मोजतबा खामेनेई मार्च से ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं।
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