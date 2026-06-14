Israel Airstrike : अमेरिका-ईरान समझौते का इंतजार होता रहा और इजरायल ने बैरूत पर हमला कर दिया

Israel launched attacks on outskirts of Beirut: अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद इंतजार में बदल गई और इजरायली सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के एक कमांड सेंटर पर हमला कर दिया, जिसे लेबनानी सशस्त्र समूह के साथ संघर्ष में एक और वृद्धि का संकेत माना जा रहा है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं का ब्यौरा दिया है, जिनमें होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलना, प्रतिबंधों में ढील देना और ईरान की परमाणु गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाना शामिल है। इस मसौदा समझौते के तहत तेहरान को अंतिम समझौते तक परमाणु हथियार न बनाने और न ही हासिल करने की प्रतिबद्धता जतानी होगी और अपने परमाणु कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना होगा। अधिकारी के अनुसार, मसौदे में ईरान को वाणिज्यिक जहाजों के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत फिर से खोलने की भी शर्त रखी है, जबकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा।