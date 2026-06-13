इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध में नया मोड़! लेबनान बोला- भले गलती हुई लेकिन हमारे जमीन पर हमला गलत

बासिल ने कहा कि उनकी पार्टी का रुख केवल लेबनान के राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि उनका आंदोलन न तो इजरायल के पक्ष में है और न ही ईरान के। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करने की मांग की, ताकि देश के भविष्य से जुड़े फैसले बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर लिए जा सकें।