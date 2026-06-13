‘नाकाबंदी हटेगी, होर्मुज खुलेगा’, अमेरिका का बड़ा दावा, जल्द खत्म होगा ईरान का परमाणु कार्यक्रम

अमेरिका ने उन खबरों को भी खारिज किया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि समझौते पर हस्ताक्षर करते ही ईरान को अरबों डॉलर मिल जाएंगे। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ईरान को कोई अग्रिम भुगतान नहीं मिलेगा। आर्थिक लाभ तभी दिए जाएंगे जब वह अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने, परमाणु सामग्री सौंपने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने जैसे वादों को पूरा करेगा। अमेरिका का कहना है कि समझौते का मकसद केवल तनाव कम करना नहीं, बल्कि स्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।