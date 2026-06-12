हॉर्मुज में 3 भारतीयों की मौत पर भारत सख्त, दूसरी बार अमेरिकी राजदूत को MEA ने बुलाया, 45 मिनट तक चली बात

भारत ने साफ कहा कि कमर्शियल जहाजों पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। उधर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत ने इलाके में तनाव कम करने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखने की अपील भी की है।