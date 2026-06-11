MT Jalveer: जिस विदेशी जहाज पर सवार थे 20 भारतीय, उस पर अमेरिका ने क्यों किया हमला, खुद बताई वजह

US Missile Attack MT Jalveer: ओमान की खाड़ी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 20 भारतीय नाविकों को लेकर जा रहे तेल टैंकर एमटी जलवीर पर अमेरिकी सेना (US Army) ने दो हेलफायर मिसाइलें दाग दीं। अमेरिका का आरोप है कि जहाज ईरानी तेल की ढुलाई कर रहा था और निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। हमले के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बयान जारी कर हमले की वजह बताई है।