Iran-US War: IndiGo ने जारी की ट्रैवल एडवाइज़री, मिडिल ईस्ट जाने वाले यात्रियों से की फ्लाइट स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की अपील

इंडिगो की तरफ से भारत से मिडिल ईस्ट में कई जगहों के लिए हर दिन सैकड़ों उड़ानें संचालित की जाती हैं। करीब 40 दिन तक चले ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुई और ज़्यादातर उड़ानें युद्ध के दौरान अस्थायी रूप से निलंबित भी हुई, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा हुई। हालांकि अब ज़्यादातर दैनिक उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के ताज़ा हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिगो की तरफ से भारत से कुवैत और बहरीन की उड़ानें संचालित की जाती हैं और दोनों ही देश ईरान के हमले झेल रहे हैं। हवाई हमलों की वजह से ज़रूरत पड़ने पर इन दोनों देशों का एयरस्पेस बंद किया जा सकता है, जिसकी वजह से उड़ानों की डायवर्ट भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को काफी परेशानी होती है और इसी वजह से इंडिगो ने सभी से फ्लाइट स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की अपील की है, जिससे कुछ हद तक असुविधा से बचा जा सके।