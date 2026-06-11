US Iran war के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया बयान, बोले- दुनिया अनिश्चित दौर से गुजर रही

भारत और बुलगारिया ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत और बुल्गारिया के बीच सहयोग को 'डि-रिस्क और डायवर्सिफाई' करना जरूरी है। उन्होंने इस दौरान यूरोपीय संघ के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और बुल्गारिया अपनी दीर्घकालिक मित्रता को एक आधुनिक और भविष्य उन्मुख साझेदारी में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर बुल्गारिया दौरे के बाद विदेश मंत्री अब फिनलैंड जाएंगे, जहां वे 'कुलतारंता वार्ता' में हिस्सा लेंगे और फिनलैंड नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे।