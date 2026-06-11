Iran-US War: कुवैत ने बंद किया एयरस्पेस, ईरानी मिसाइलों-ड्रोन्स के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई जारी

अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू होने से मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका ने लगातार दो दिन ईरान पर हमले किए और ईरान भी चुप नहीं बैठा और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले किए। अमेरिकी हमलों की वजह से ईरान के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, तो मिडिल ईस्ट में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देशों पर ईरान के हमलों की वजह से इन देशों में भी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, जिसका असर अमेरिका पर पड़ रहा है, क्योंकि इन सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों की तैनाती, फाइटर जेट्स, अन्य हथियारों, कमांड सेंटर्स के लिए होता है। इस वजह से ईरान इन देशों को निशाना बना रहा है और अगर अमेरिकी हमले जारी रहे, तो ईरान इसी तरह अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा और मिडिल ईस्ट में इस तरह के कई हमले देखने को मिलेंगे।