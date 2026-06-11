Iran-US War: IRGC कमांडर मजीद मौसवी ने दी धमकी – ‘अमेरिका ने की गुस्ताखी तो उसके लिए बना देंगे नर्क’

अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमांड ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया है। ईरानी अधिकारियों ने भी इस फैसले की पुष्टि की है। इस रणनीतिक जलमार्ग को सभी प्रकार के जहाजों जिनमें तेल टैंकर और वाणिज्यिक पोत भी शामिल हैं, के लिए पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इतना ही नहीं, ईरान के शीर्ष संयुक्त सैन्य कमांड ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने की कोशिश करेगा तो उसे निशाना बनाया जाएगा।