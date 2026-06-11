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Iran-US War: अमेरिकी हमले का ईरान ने दिया जवाब, बहरीन और कुवैत पर लगातार दूसरे दिन की एयरस्ट्राइक्स

Iran Attacks Bahrain-Kuwait: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अमेरिका ने एक बार फिर तड़के सुबह ईरान पर फिर हमला कर दिया। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत पर एयरस्ट्राइक्स कर दी है।

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भारत

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Tanay Mishra

Jun 11, 2026

Iran launches missiles and drones

ईरान ने की बहरीन और कुवैत पर एयरस्ट्राइक्स (File Photo)

Breaking: अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने बहरीन (Bahrain), जॉर्डन (Jordan) और कुवैत (Kuwait) पर हमले किए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने धमकी दी कि ईरान को इसकी कीमत चुकाने होगी, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान में अलग-अलग जगहों पर हमले किए। अमेरिकी हमले के बाद आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर बहरीन और कुवैत पर एयरस्ट्राइक्स की है।

अमेरिका के 18 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना

अमेरिकी हमले के जवाब में आईआरजीसी ने अमेरिका के 18 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने जानकारी दी कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस के साथ ही बहरीन का शेख ईसा एयरबेस इन सैन्य ठिकानों में शामिल हैं। आईआरजीसी ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए इन ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इन हमलों में अमेरिकी कमांड सेंटर्स, फाइटर जेट्स हैंगर, ड्रोन बेस और सैन्य सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है।

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Updated on:

11 Jun 2026 06:54 am

Published on:

11 Jun 2026 06:40 am

Hindi News / World / Iran-US War: अमेरिकी हमले का ईरान ने दिया जवाब, बहरीन और कुवैत पर लगातार दूसरे दिन की एयरस्ट्राइक्स

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