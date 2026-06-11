Iran-US War: अमेरिकी हमले का ईरान ने दिया जवाब, बहरीन और कुवैत पर लगातार दूसरे दिन की एयरस्ट्राइक्स

Breaking: अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच एक बार फिर हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने बहरीन (Bahrain), जॉर्डन (Jordan) और कुवैत (Kuwait) पर हमले किए। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने धमकी दी कि ईरान को इसकी कीमत चुकाने होगी, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान में अलग-अलग जगहों पर हमले किए। अमेरिकी हमले के बाद आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर बहरीन और कुवैत पर एयरस्ट्राइक्स की है।