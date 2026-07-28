पद छोड़ने के बाद पहली बार गृह राज्य ओडिशा पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर उमड़ा समर्थकों का सैलाब, VIDEO

शिक्षा मंत्री से इस्तीफा देने के बाद भाजपा और एनडीए के कई नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान की तारीफ की थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर, धर्मेंद्र प्रधान ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) समेत कई बड़े और अहम सुधार किए, जिससे देश भर के लाखों छात्रों के भविष्य की मजबूत नींव पड़ी। ऊंचे नैतिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हुए, उनका इस्तीफा देने का फैसला उनके मजबूत सिद्धांतों और जन-सेवा के प्रति अटूट समर्पण को दिखाता है। हमें पूरा भरोसा है कि उनका भविष्य सफल होगा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ उनके आगे के सफर पर अपनी कृपा बनाए रखें।