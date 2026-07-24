Azim Premji : 21 साल की उम्र में संभाली कंपनी, जानिए अजीम प्रेमजी के वे फैसले, जिनसे बदली भारतीय आईटी की तस्वीर

Azim Premji Success Story: 24 जुलाई को भारतीय उद्योग जगत के उस नाम का जन्मदिन है, जिसने भारतीय आईटी सेक्टर की दिशा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। यह नाम है अजीम प्रेमजी का। उन्हें अक्सर विप्रो के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी असली पहचान एक ऐसे उद्योगपति की है, जिसने कारोबार के साथ ईमानदारी, सादगी और समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी बराबर महत्व दिया। आज के लेख में जानते हैं, अजीम प्रेमजी के संघर्ष और सफलता के सफर के बारे में।