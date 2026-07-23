Diabetes से बढ़ सकता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, नर्व डैमेज, और अंधेपन का खतरा; अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शुगर के मरीजों को अक्सर पैरों या हाथों में अजीब सी झुनझुनी होती है? कभी-कभी हाथ-पैर सुन्न पड़ जाते हैं या ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। हाई शुगर लेवल नसों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने वाली छोटी-छोटी नलियों को मार देता है। जब नसें कमजोर हो जाती हैं, तो पैरों में कोई चोट या कट लगने पर दर्द महसूस ही नहीं होता। दर्द महसूस न होने की वजह से लोग घाव पर ध्यान नहीं देते और वह बड़ा इंफेक्शन बन जाता है।