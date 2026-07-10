Sharad Pawar NDA offer: शरद पवार मानते NDA का न्योता तो बन जाते राष्ट्रपति!’ अठावले का बड़ा दावा, राउत के ‘गद्दार’ वाले बयान पर किया पलटवार

Sharad Pawar Eknath Shinde meeting: महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए, कहना बेहद मुश्किल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) के मुखिया शरद पवार की हालिया मुलाकात ने सूबे के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। इस बीच, केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (RPI-A) के प्रमुख रामदास अठावले ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसने ना सिर्फ विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल, राम दास अठावले ने दावा किया है कि अगर शरद पवार ने साल 2014 में ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हाथ थाम लिया होता, तो आज वे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति भवन में होते।