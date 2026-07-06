‘राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है’, बिहार दौरे पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा हमला

Bihar Election: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी देश की जनता और खासकर बिहार के लोगों की नब्ज को बिल्कुल नहीं समझते हैं। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए तंज कसा कि राहुल गांधी जहां भी चुनावी दौरे पर जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार होना तय रहता है।