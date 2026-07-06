6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Sanjay Jha Targets Mamata Banerjee: संजय झा का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले- बंगाल की जनता अपना फैसला दे चुकी है

Mamata Banerjee latest news: ममता बनर्जी के तीखे बयानों पर बिहार की सियासत गरमा गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दीदी को आईना दिखाते हुए पार्टी के अंदरूनी बिखराव पर बड़ा हमला बोला है। आखिर बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश के करीबी नेता को देनी पड़ी आत्ममंथन की सलाह?
2 min read
Google source verification

पटना

image

Manoj Vashisth

Jul 06, 2026

Sanjay Jha on Mamata Banerjee

Sanjay Jha on Mamata Banerjee

Sanjay Jha on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी के बयानों ने एक बार फिर पड़ोसी राज्य बिहार की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। ममता बनर्जी द्वारा हाल ही में दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने उन पर तीखा हमला बोला है।

पटना में मीडिया से बात करते हुए संजय झा ने दोटूक शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी को दूसरों पर टिप्पणी करने के बजाय पहले खुद के घर को देखना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की अपनी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें दूसरों पर उंगलियां उठाने के बजाय खुद का आकलन करना चाहिए कि वह किस तरह की पार्टी चला रही हैं कि उनके अपने लोग ही उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे।

ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए संजय झा ने कहा कि बंगाल में जनता ने तय कर दिया है। टीएमसी के लोग ही सब छोड़कर निकल गए। ममता बनर्जी को खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्यों लोग उनकी पार्टी छोड़कर चले गए। कैसी पार्टी वह चला रही थी। उन्हें यह सोचना चाहिए कि जनता ने कहां जाकर बैठा दिया है। चुनाव के बाद ऐसा हाल किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है।

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया

इस दौरान उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है। कांग्रेस में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो परिवार का आदमी ही अध्यक्ष बनता है। 

नितिन नवीन पहले बिहार के ऐसे नेता है जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे पता है इस उपचुनाव में एनडीए भारी वोटों से जीत दर्ज करेगी।

30 जुलाई को होगी वोटिंग

बता दें कि नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने बांकीपुर सीट को छोड़ दिया था। बीजेपी ने उन्हें राज्य सभा भेज दिया। इसके बाद सीट खाली हो गई। अब इस सीट पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। 

असम विधानसभा में हंगामा: पीठ पर ‘बाढ़’ का दर्द, बदन पर लाइफ जैकेट, अखिल गोगोई का अनोखा विरोध

ये भी पढ़ें
Akhil Gogoi

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Jul 2026 11:16 am

Published on:

06 Jul 2026 10:38 am

Hindi News / Bihar / Patna / Sanjay Jha Targets Mamata Banerjee: संजय झा का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले- बंगाल की जनता अपना फैसला दे चुकी है

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bankipur By Election: बांकीपुर में सियासी महासंग्राम, दांव पर भाजपा का गढ़ और प्रशांत किशोर की साख

नितिन नवीन- प्रशांत किशोर
पटना

बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बढ़ी सियासी हलचल, नितीश कुमार से मिले सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी नेताओं की भी बैठक

bihar politics
राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर पर BJP का हमला: सांसद बोले- बिहार में जन सुराज का कोई भविष्य नहीं

प्रशांत किशोर
पटना

Bankipur By-Election: चुनाव मैदान में उतरे प्रशांत किशोर, बोले- ‘हम सिर्फ सीटें जीतने नहीं, नई राजनीति का आंदोलन खड़ा करने आए हैं’

Prashant Kishor news
पटना

Bankipur By Election: बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, महागठबंधन के सवाल पर पढ़िए क्या बोले प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर पटना स्थित महावीर मंदिर
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.