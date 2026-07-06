Sanjay Jha Targets Mamata Banerjee: संजय झा का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले- बंगाल की जनता अपना फैसला दे चुकी है

ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए संजय झा ने कहा कि बंगाल में जनता ने तय कर दिया है। टीएमसी के लोग ही सब छोड़कर निकल गए। ममता बनर्जी को खुद आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि क्यों लोग उनकी पार्टी छोड़कर चले गए। कैसी पार्टी वह चला रही थी। उन्हें यह सोचना चाहिए कि जनता ने कहां जाकर बैठा दिया है। चुनाव के बाद ऐसा हाल किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है।