भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- ‘परिवार को न्याय मिलेगा’

भरत तिवारी एनकाउंटर विवाद के बीच मंत्री की अपील
Bharat Tiwari Case News: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। मामले को लेकर लगातार हो रही बयानबाजी के बीच मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करने की अपील की है। मंत्री तिवारी ने साफ कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा कर चुके हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह की बयानबाजी सही नहीं है।
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