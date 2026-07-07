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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- ‘परिवार को न्याय मिलेगा’

Bharat Tiwari Encounter: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। कहा- सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, अब राजनीतिक बयानबाजी बंद होनी चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...
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पटना

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Pratiksha Gupta

Jul 07, 2026

Bharat Tiwari encounter updates, Rajasthan police encounter news

भरत तिवारी एनकाउंटर विवाद के बीच मंत्री की अपील

Bharat Tiwari Case News: भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। मामले को लेकर लगातार हो रही बयानबाजी के बीच मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करने की अपील की है। मंत्री तिवारी ने साफ कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद इस मामले में न्यायिक जांच की घोषणा कर चुके हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह की बयानबाजी सही नहीं है।

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Updated on:

07 Jul 2026 10:29 am

Published on:

07 Jul 2026 09:53 am

Hindi News / Bihar / Patna / भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले- ‘परिवार को न्याय मिलेगा’

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