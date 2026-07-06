Sarkari Naukri: बिहार में DSP कैसे बनें? जानिए योग्यता, उम्र सीमा, परीक्षा और चयन प्रक्रिया!

How to Become DSP in Bihar:बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) का पद युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय और रुतबे वाला माना जाता है। यह पद समाज में सम्मान के साथ राज्य की कानून व्यवस्था संभालने की बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। अगर आपका भी सपना खाकी वर्दी पहनने का है तो इसके लिए आपको बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा पास करनी होगी। आइए जानते हैं बिहार में DSP बनने का पूरा प्रोसेस क्या है?