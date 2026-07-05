जर्जर स्कूल भवन को तोड़ा, कला मंच पर लग रही क्लास

बालोद जिले में शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। मानसून सीजन में टपकती छत, कला मंच में बैठकर विद्यार्थी पढ़ाई करने मजबूर हो गए हैं। शासन-प्रशासन ने स्कूल भवन बनाकर जल्द देने की बात कही पर हकीकत कुछ और है। कहीं नाला पार कर स्कूल जा रहे हैं तो कहीं राहत की आस में 10 साल बीत गए क्योंकि यहां आठ साल से नाले पर पुलिया बनाने की मांग की जा चुकी है पर वन विभाग पुलिया नहीं बना रहा है।