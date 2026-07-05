4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

जर्जर स्कूल भवन को तोड़ा, कला मंच पर लग रही क्लास

बालोद जिले में शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। मानसून सीजन में टपकती छत, कला मंच में बैठकर विद्यार्थी पढ़ाई करने मजबूर हो गए हैं। शासन-प्रशासन ने स्कूल भवन बनाकर जल्द देने की बात कही पर हकीकत कुछ और है।
3 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Jul 05, 2026

बालोद जिले में शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। मानसून सीजन में टपकती छत, कला मंच में बैठकर विद्यार्थी पढ़ाई करने मजबूर हो गए हैं। शासन-प्रशासन ने स्कूल भवन बनाकर जल्द देने की बात कही पर हकीकत कुछ और है।

बालोद जिले में शिक्षा व्यवस्था बेहाल है। मानसून सीजन में टपकती छत, कला मंच में बैठकर विद्यार्थी पढ़ाई करने मजबूर हो गए हैं। शासन-प्रशासन ने स्कूल भवन बनाकर जल्द देने की बात कही पर हकीकत कुछ और है। कहीं नाला पार कर स्कूल जा रहे हैं तो कहीं राहत की आस में 10 साल बीत गए क्योंकि यहां आठ साल से नाले पर पुलिया बनाने की मांग की जा चुकी है पर वन विभाग पुलिया नहीं बना रहा है।

एक साल पहले जर्जर स्कूल भवन तोड़ा गया

हम बात कर रहे हैं जिले के डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम राहटा की, जहां एक साल पहले गांव के जर्जर स्कूल भवन को तोड़ा गया पर तोडऩे के बाद अब तक स्कूल भवन बनाने कोई सुध ही नहीं ली गई। कक्षा पहली से पांचवी तक यहां लगभग 11 छात्र गांव के कला मंच में बैठकर पढ़ाई करते हैं।

तेज हवा के साथ बारिश हुई तो, भीग जाती हैं किताबें व कॉपी

यहां स्थिति यह है कि अगर तेज हवा के साथ बारिश हुई तो यहां कॉपी-किताब भीग जाते हैं क्योंकि कला मंच चारों तरफ से खुला हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार जल्द से जल्द स्कूल भवन निर्माण के लिए आवेदन दिया लेकिन यहां तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी स्कूल की स्थिति देखने तक नहीं आए। ग्रामीणों के साथ छात्रों ने कहा कि उन्हें उनका स्कूल भवन बनाकर दे दीजिए ताकि वे अच्छे से पढ़ाई कर सकें।

यह भी पढ़ें :

घर में घुसकर सो रहे व्यक्ति पर जानलेवा हमला, 6 आरोपी भिलाई से गिरफ्तार

किचन में बैठकर करते हैं छात्र भोजन

यहां मध्याह्न भोजन भी बच्चों को किचन में बैठाकर खिलाते हैं। दरअसल यहां बाहर बैठाकर भोजन कराएं तो बारिश में परेशानी होती है। इसलिए यहां किचन कक्ष में ही सभी बच्चों को बैठाकर भोजन कराया जाता है।

यह भी पढ़ें :

तांदुला नदी में भर रहा शहर का गंदा पानी

नाला बन रही बाधा, जान जोखिम में डाल नाला पार करते हैं

छात्रा काजल ने बताया कि गांव में प्राथमिक तक पढ़ाई कर पाते हैं लेकिन माध्यमिक व हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए भंवरमरा या रायगढ़ जाते हैं पर यहां तक का सफर आसान नहीं बल्कि कठिनाइयों से भरा हुआ है। तीन किलोमीटर घने जंगल और जंगल के बीच नाला उच्च शिक्षा में बाधा बन रही है।

नाला वन विभाग की जमीन पर, आवेदन के बाद भी नहीं बना रहा पुलिया

ग्रामीण हेमराज सहित अन्य ग्रामीणों ने कहा कि नाले में पुल निर्माण के लिए वन विभाग को 50 से अधिक बार आवेदन व कलेक्टर को भी दे चुके हैं पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वन विभाग और जिला प्रशासन तो यहां पुलिया बनाना ही नहीं चाह रहे हैं।

जिले का अंतिम छोर पर गांव इसलिए उपेक्षित है

यहां आने के बाद पता चला कि यहां जन प्रतिनिधि, नेता सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं वोट मांगने। गांव में पहुंच मार्ग खराब है, घने जंगल हैं इसलिए यहां न अधिकारी न नेता न ही जनप्रतिनिधि आते हैं। यही वजह है कि यह गांव उपेक्षित है।

फैक्ट फाइल

जिले के 17 स्कूल भवन विहीन हैं।
स्कूली बच्चे कला मंच, सामुदायिक भवन में बैठकर पढ़ाई करते हैं।
जिले के 64 स्कूल जर्जर है, जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई नहीं करते।
वहीं 18 ऐसे अति जर्जर स्कूल भवन हैं, जो तोडऩे योग्य हैं।

कलामंच में पढ़ाई की जानकारी मिली है

बालोद जिला शिक्षा अधिकारी दीपक दुबे ने कहा कि राहटा गांव में कलामंच में स्कूल भवन संचालन की जानकारी मिली है। यहां स्कूल भवन जर्जर होने के कारण तोड़ा गया है। नए स्कूल भवनों के लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। शासन से स्वीकृति के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जर्जर व भवन विहीन स्कूलों के बच्चों को वैकल्पिक भवनों में बैठकर पढ़ाई कराई जा रही है।

जानकारी लेकर कार्यवाही की जाएगी

बालोद डीएफओ अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि राहटा गांव का नाला अगर वन विभाग की जमीन पर है तो वहां पुलिया का निर्माण कराया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। संबंधित रेंजर से जानकारी ली जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

शिक्षा

शिक्षा

government school

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

school

school education

Updated on:

05 Jul 2026 12:00 am

Published on:

05 Jul 2026 12:00 am

Hindi News / Education News / जर्जर स्कूल भवन को तोड़ा, कला मंच पर लग रही क्लास

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

JNU Recruitment 2026: JNU में 267 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

JNU Recruitment 2026, JNU Non Teaching Jobs, Sarkari Naukri 2026, JNU Vacancy 2026, 10th Pass Jobs, 12th Pass Govt Jobs, JNU MTS Recruitment, Patrika Education News, जेएनयू भर्ती 2026, सरकारी नौकरी
शिक्षा

ITI Admission: सरकारी और प्राइवेट ITI में एडमिशन आज से शुरू, बिना परीक्षा मेरिट से मिलेगा मौका

ITI Admission
अलवर

प्रतिभा सम्मान समारोह से पहले गूंजा अभ्यास का उत्साह, विद्यार्थियों ने दी शानदार प्रस्तुतियां

प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह-2026 की तैयारियों के तहत आयोजित अभ्यास सत्र में निर्णायिका सिद्धि जैन का शाल, माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करते राजपुरोहित समाज हुब्बल्ली के पदाधिकारी।
हुबली

Forester Exam: अलवर के 53 केंद्रों पर वनपाल भर्ती परीक्षा संपन्न, सघन तलाशी और कड़े नियमों के बीच अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा

Forester Exam
अलवर

उत्तर कर्नाटक में अनूठी मिसाल बना राजस्थानी हिंदी विद्यालय, पीढिय़ों से संजो रहा भाषा और संस्कारों की विरासत

हुब्बल्ली का शांतिनिकेतन परिसर, जहां हिंदी विद्यालय सहित पांच शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं और पिछले साढ़े छह दशक से शिक्षा एवं संस्कारों की अलख जलाई जा रही है।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.