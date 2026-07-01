तांदुला नदी में भर रहा शहर का गंदा पानी

तांदुला नदी को गंदगी से बचाने व जलकुंभी से मुक्ति दिलाने की मांग शहरवासी विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। यहां सफाई के नाम पर लाखों रुपए भी खर्च कर चुके हैं। फिर भी तांदुला की सफाई नहीं करा पाए। शहर के नागरिक तरुण बढ़तीया व मधुकांत यदु ने कहा कि तांदुला नदी हमारी धरोहर है। इसे नया जीवन देने शासन-प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नदी की सफाई को लेकर हर साल योजना बनती है पर योजना को जमीनी स्तर पर क्यों नहीं ला पाते। हर हाल में नदी के उद्गम स्थल से शहर तक सफाई कराई जाए तब नदी साफ रहेगी।