रेत खदानें बंद, रात में नदी से हो रही अवैध खनन

बालोद जिले में 38 रेत खदान संचालित हैं। खनिज विभाग का दावा है कि जिले के सभी रेत खदान बंद हैं। किसी भी खदान से अवैध रेत खनन नहीं हो रहा। हकीकत यह है जिले के अधिकांश खदानों से अवैध रेत का खनन हो रहा है। जून में ही खनिज विभाग ने नदी में रेत खनन करते जेसीबी व अवैध रेत भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। रात में रेत खनन ज्यादा किया जा रहा है। कई जगहों में दिन दहाड़े रेत खनन का भी मामला सामने भी आया है। जब नियम के तहत 10 जून से शासन ने रेत खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है फिर भी चोरी छिपे रेत खनन हो रहा है। कुछ माफिया ने अवैध रूप से रेत का भंडारण किया है। हालांकि विभाग कार्रवाई कर रहा है।