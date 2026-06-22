सरपंच, उपसरपंच और दो पंचों का बहिष्कार

डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम किसना में ग्रामीणों एवं सरपंच व पंचो के बीच तकरार से गांव में विकास कार्य ठप हो गया है। साथ ही ग्रामीणों को मनरेगा के तहत रोजगार भी नहीं मिल रहा हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को दोषी मानते हुए गांव से बहिष्कृत कर दिया है। सरपंच का साथ देने वाले उपसरपंच व दो पंचो को भी गांव से बहिष्कृत कर दिया है। बहिष्कृत सरपंच डोमेश्वरी साहू, उपसरपंच टेमिन निषाद, पंच डोमेश्वर पटेल व मालती साहू ने कहा कि लगता है हम लोगों ने सरपंच व पंच का चुनाव जीतकर गुनाह किया, जिसकी सजा ग्रामीण हमें गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। मामले में इन लोगों ने गांव प्रमुख चंद्रेश साहू सहित पांच ग्रामीणों के नाम से कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की है। पीडि़त लोगों ने कहा कि हमें गांव में प्रताडि़त किया जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर पुलिस विभाग में भी आवेदन दिया है।