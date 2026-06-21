प्रधानमंत्री मोदी के उपहार से दुनिया तक पहुंची नागौरी अश्वगंधा की सुगंध

नागौर जिले की शुष्क जलवायु, रेतीली मिट्टी और विशेष भौगोलिक परिस्थितियां यहां उगाई जाने वाली अश्वगंधा को अन्य क्षेत्रों की अश्वगंधा से अलग बनाती हैं। इस कारण इसे भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त हुआ है। कृषि अनुसंधान उप केन्द्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. राजदीप मुंदियाड़ा के अनुसार नागौरी अश्वगंधा में विथेनोलाइड्स, जड़ भंगूरता और स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो इसके औषधीय गुणों को और प्रभावी बनाती है। आयुर्वेद में अश्वगंधा को ‘रसायन’ श्रेणी की महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी माना जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा बढ़ाने, मानसिक तनाव कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य सुधारने में किया जाता रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसके गुणों की पुष्टि कर रहे हैं। इससे वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।