नागौर…सफाई पर लाखों खर्च फिर भी अभियान की जरूरत, नगर परिषद की व्यवस्था पर उठे सवाल

अभियान में साफ हुए नाले, लेकिन उठे कई सवाल

नगर परिषद के अनुसार सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चले अभियान के दौरान पुराना पावर हाउस क्षेत्र के पास स्थित नाले तथा आसपास की नालियों की सफाई करवाई गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वार्डवासियों से चर्चा भी की तथा कार्यवाहक स्वच्छता निरीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, लेकिन जिन स्थानों पर विशेष सफाई करवाई गई, वहां गंदगी और जाम नालियों की स्थिति यह संकेत देती है कि नियमित निगरानी और सफाई व्यवस्था अपेक्षित स्तर पर नहीं रही। इससे जिम्मेदारों की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न लगने लगा है।

कचरा संग्रहण व्यवस्था भी सवालों के घेरे में

अभियान के दौरान ऑटो टिपर संवेदक को संबंधित वार्डों में शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यह निर्देश भी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को उजागर करते हैं। यदि घर-घर कचरा संग्रहण पूरी तरह प्रभावी होता तो अधिकारियों को मौके पर विशेष रूप से ऐसे निर्देश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वार्डवासियों का कहना है कि कई क्षेत्रों में कचरा संग्रहण की नियमितता को लेकर शिकायतें समय-समय पर सामने आती रही हैं।