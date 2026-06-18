प्रदेश में आरजीएचएस योजना पर संकट के बादल, नागौर में 68 लाख से ज्यादा बकाया

जानकारी के अनुसार कई निजी अस्पतालों को भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विधानसभा में लगाए गए एक प्रश्न का जवाब देते हुए 13 अप्रेल 2026 तक के बकाया की जानकारी दी, जिसमें पिछले एक साल का बकाया ढाई अरब से ज्यादा बताया गया है। ऐसे में अस्पताल संचालकों के सामने कर्मचारियों का वेतन, चिकित्सा उपकरणों का रखरखाव और दवाइयों की खरीद जैसी व्यवस्थाएं प्रभावित होने लगी हैं। हालात यह हैं कि कुछ बड़े निजी अस्पतालों ने आरजीएचएस के तहत महंगे ऑपरेशन और जटिल उपचार करने में अनिच्छा जतानी शुरू कर दी है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि लगातार बढ़ते बकाये के कारण आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और सेवाओं को पूर्ववत जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है।